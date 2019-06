Corpus Christi é celebrado com procissão e solidadriedade

Aconteceu hoje às 15 horas a celebração Eucarística do Corpo de Cristo com procissão liderada pelo Pároco da Igreja católica Nossa Senhora das Mercês, padre Gerson Gonçalves, e teve o acompanhamento de fiéis e simpatizantes, que foram convidados a participar e apreciar os tapetes da solidariedade, confeccionados com de roupas e alimentos oriundos de doações. Após a procissão os tapetes foram recolhidos e o material será distribuído a famílias carentes de nossa comunidade.

O evento recebeu o apoio de grupos de Catequese, Crisma, RCC, Mãe Peregrina, Liga Combate ao Câncer, MCC, comunidade Nossa Senhora Aparecida e outros.

Em Vila Nova Do Sul, os tradicionais tapetes de serragem, erva-mate, areia colorida enfeitaram o caminho para a celebração Eucarística do Corpo de Cristo. Fiéis não mediram esforços para a decoração onde temas religiosos foram cuidadosamente desenhados e coloridos para a procissão liderada pelo Pároco da Igreja Católica São Vicente de Paula.