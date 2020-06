Corpus Christi em Vila Nova do Sul

Fotos: Dora Barros

O Corpus Christi (que significa “o corpo de Cristo”) é a celebração da Igreja Católica que comemora a eucaristia e a comunhão do corpo e sangue de Jesus Cristo. A data é marcada pelas tradicionais procissões sobre tapetes confeccionados com materiais como areia, serragem, erva-mate e café que dão um colorido especial a praças e ruas.

Em Vila Nova do Sul, assim como em diversas cidades, as celebrações sofreram adaptações. Os tradicionais tapetes, anualmente criados especialmente para a comemoração, não foram confeccionados. Para manter a tradição, alguns fiéis, decoraram as frentes de suas residências.