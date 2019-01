Corsan alerta para boatos de interrupção no fornecimento de água

Um falso comunicado da Corsan circulou hoje pelas redes sociais. A imagem mostra a marca da companhia de saneamento e um texto informando que nesta terça-feira, 29, haveria interrupção no abastecimento de água no município das 7h às 20h.

Em entrevista ao Jornal A Fonte o responsável pela Corsan local, Diego Silveira, disse que não é verdadeiro o boato de que são Sepé estará sem água amanhã. Quem recebeu o comunicado não deve passar adiante, pois trata-se de uma informação falsa.

Diego salientou que o anúncio com a logomarca da companhia, foi usado indevidamente e de forma irresponsável. Salientou ainda, que o boato se espalhou por todo o estado, moradores de outras cidades também receberam o falso comunicado nas redes sociais como Cachoeira do Sul, Gravataí, Viamão, Alvorada e Montenegro, entre outros. Mas não há nenhuma interrupção no abastecimento programada.

A Corsan informa ainda, em seu site oficial, que informações sobre falta de água são divulgadas somente nos canais oficiais da companhia.