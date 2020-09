Cotrisel 63 anos: construindo o futuro

Presidente José Paulo Salerno e vice-presidente Sinval Gressler

Chegamos a mais um 20 de setembro, data que marca os 63 anos da Cooperativa Tritícola Sepeense Ltda. Uma história com mais de seis décadas, que ao longo dos anos desenvolveu a produção agrícola da região central e consolidou sua trajetória através dos pilares do cooperativismo.

Atualmente a Cotrisel é referência em gestão, ocupando lugar entre as 100 maiores empresas do Rio Grande do Sul e recebendo destaque nacional com o Arroz Sepé. Além dessas conquistas, conta com toda estrutura para que o produtor associado, e a comunidade em geral, tenham um bom desenvolvimento.

O presidente da Cotrisel, José Paulo Salerno destaca “quero agradecer, primeiro aos pioneiros dessa ideia que plantaram a primeira semente em 1957, segundo ao trabalho de todos aqueles que, de uma maneira ou de outra, fizeram e fazem parte da Cotrisel, trabalhando nela, sendo associado, ou participando das ações nas comunidades onde ela está inserida.

Estamos em um ano desafiador, que nos mostrou a importância do cooperativismo, da união e da compreensão. A trajetória que temos em frente será de desafios e conquistas ainda maiores, continuaremos gerando emprego, desenvolvimento e construindo o futuro ao lado dos nossos cooperados, colaboradores, mostrando a força que vem do agronegócio.

Para o vice-presidente da Cotrisel, Silval Gressler “a continuidade desse trabalho torna nossa cooperativa cada vez mais prospera, nessa data o agradecimento vai para nossos colaboradores, representantes, comunidade e aos nossos associados, que são o motivo maior da existência da Cotrisel, obrigado a todos”.

A Cotrisel destaca que em forma de prevenção, mantendo as regras do distanciamento social, afim de controlar a contaminação do Covid- 19, não realizará festividades presenciais em suas 7 cidades de atuação, restringindo sua participação somente a eventos online.

Por: Juliana Graebner/Assessoria de Comunicação Cotrisel