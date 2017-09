Cotrisel abre as comemorações dos 60 anos da Cooperativa

Uma grande festa marcou o inicio das comemorações do aniversário da Cooperativa Sepeense LTDA – Cotrisel, que é comemorado no dia 20 de setembro.

Com um brilhante espetáculo para cerca de 1200 pessoas, foi dada aberta as comemorações para os 60 anos da Cotrisel. A grande festa foi realizada no sábado (02), e reuniu funcionários da Cotrisel, autoridades e comunidade em geral.

Na abertura da cerimônia houve os pronunciamentos do vice-presidente, Sinval Gressler, que fez um histórico da trajetória da Cotrisel nesses 60 anos e do presidente José Paulo Salerno, que falou da importância da Cotrisel no contexto econômico da região e agradeceu a todos que ajudaram e os que ainda contribuem para o desenvolvimento da Cooperativa.

Emocionado, José Paulo Salerno se lembrou da trajetória vitoriosa da Cooperativa, que iniciou com um grupo de produtores “corajosos e determinados”, alicerçados no espírito de união e na disposição para o trabalho e fortalecimento desta, que se tornou uma das cinco maiores cooperativas do Rio Grande do Sul. “Foram a parceria e a confiança dos nossos associados, diretores e colaboradores que fizeram esta história de 60 anos. Somos gratos por todo esse trabalho”, destacou o presidente Salerno.

Também se pronunciou o prefeito de São Sepé, Leocarlos Girardello, que destacou o quanto a Cotrisel representa para São Sepé e região, na geração de emprego e renda, além de uma forte atuação em projetos sociais nas comunidades onde atua.

Com shows de Zizi Machado e Fabiane Brum, Jairo Lambari Fernandes, e a família Os Fagundes, o publico pode cantar e danças com o melhor da musica nativista do estado. O músico e apresentador do Galpão Crioulo da RBS TV, Neto Fagundes, agradeceu o convite da direção da Cotrisel e destacou que foi uma honra para a família Fagundes fazer parte das comemorações dos 60 anos. “Viemos aqui nesta noite, acima de qualquer coisa, trazer essa mensagem de que somos uma grande família, como está no slogan da Cotrisel. Que a família é a base de tudo e precisamos cada vez mais fortalecer esses laços de amizade, amor e afetividade entre as pessoas, para que possamos ter um mundo melhor”, destacou Neto Fagundes.