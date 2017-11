Cotrisel convida vereadores para seminário cooperativista

São Sepé vai sediar nesta sexta-feira (17), um importante encontro entre os vereadores da região Jacuí Centro. O evento é liderado pelo Sindicato e Organização das Cooperativas do Estado do Rio Grande do Sul (Ocergs) e inicia a partir das 9hrs, na Associação dos Funcionários da Cotrisel (AFC). O presidente da Cotrisel, José Paulo Salerno reuniu-se com os vereadores de São Sepé, na manhã de terça-feira (13), para convidar os parlamentares a participar da programação que, segundo ele, é importante para a cidade e também aos vereadores. “Fomos escolhidos devido a nossa posição estratégica enquanto município, um evento de grande porte que é muito importante a participação dos vereadores”, enfatizou Salerno.

A organização cooperativa fará uma explanação sobre a Expressão do Cooperativismo Gaúcho e apresentará aos vereadores como auxilia na articulação para a criação das frentes junto aos legislativos municipais. Na oportunidade, o presidente do Sistema Ocergs-Sescoop/RS, Vergilio Perius, palestrará aos presentes, bem como o coordenador jurídico do Sistema, Tiago Machado. Na sequência, os presidentes das cooperativas Cotrisel, José Paulo Kraemer Salerno; Camnpal, Euclides Vestena e Sicredi Região Centro, Roberto Zorzan, apresentarão o painel com o case “Sua Cooperativa e seus desafios na região”.

Programação: