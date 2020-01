A sede da Cotrisel, em São Sepé está em processo de seleção de safristas para atuação temporária na safra de 2020.

As inscrições serão realizadas no dia 04 de fevereiro de 2020, às 08h, no refeitório da sede (Av. Eugênio Simões Pires). Os interessados em participar do processo seletivo também devem ser maiores de 18 anos e comparecer na data e local indicados, portando uma foto 3×4, além dos documentos de identidade, CPF, Carteira de Trabalho e o número do PIS.