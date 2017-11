Cotrisel de Vila Nova do Sul é assaltado

Na tarde de hoje, 22, o Supermercado Cotrisel de Vila Nova do Sul foi alvo de um assalto. De acordo com relato de funcionário do Supermercado, por volta das 15:45 dois indivíduos renderam os funcionários da tesouraria que fica localizada no interior do estabelecimento. Os indivíduos estavam armados e exigiram a entrega dos malotes de dinheiro.

Na fuga entraram em um automóvel Chevrolet Cobalt onde um outro indivíduo estava esperando e empreenderam fuga. O fato vai ser investigado pelas câmaras de vigilância do estabelecimento para tentar descobrir que são os assaltantes.