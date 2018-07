Cotrisel divulga ganhadora do Renault Kwid

A direção do Supermercado Cotrisel divulgou nesta segunda-feira, 30, o nome da ganhadora do Renault Kwid zero quilômetro, da promoção que incentivou o uso de sacolas retornáveis. O sorteio ocorreu no sábado, 28, pela Loteria Federal.

Com a cartela número 77415, a ganhadora da promoção foi Cristiana Flores. A cliente do Supermercado Cotrisel é moradora da localidade de Jacuí, interior de Restinga Sêca. O Supermercado Cotrisel realizou a campanha de incentivo ao uso da sacola retornável e ao cuidado com o meio ambiente. A promoção teve como tema “Economia na mão + vida para a Terra” e foi válida para os supermercados Cotrisel de São Sepé, Formigueiro, Vila Nova do Sul e Restinga Sêca.