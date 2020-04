Cotrisel doa 15 fardos de arroz ao CRAS

Nesta segunda-feira, 20, a Cooperativa Tritícola Sepeense (Cotrisel), fez a entrega de 15 fardos de arroz ao CRAS Pe. Erasmo Dall´Asta.

A doação será repassada pela Secretaria de Assistência e Habitação Social à famílias do município apoiadas com cestas básicas. De acordo com a titular da pasta, Flávia Machado, a iniciativa vai ajudar no incremento dos kits de alimentação para famílias com maior número de integrantes.