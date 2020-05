Cotrisel doa equipamentos de proteção individual para Hospital Santo Antônio

A Cooperativa Tritícola Sepeense (Cotrisel) segue buscando alternativas para ajudar os municípios, em que possui suas unidades de negócio, a enfrentar a pandemia do Coronavírus.

Quinta-feira (07), foi realizada a doação de Equipamentos de Proteção Individual para Hospital Santo Antonio de São Sepé. Profissionais da saúde receberam a doação para o enfrentamento do Coranavírus.

No mês passado, foram realizadas doações de Kits EPI para o Hospital de Formigueiro.

Todos juntos venceremos o vírus.