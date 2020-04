Cotrisel doa recurso para compra de respirador para Hospital Santo Antônio

A Cotrisel entra na luta contra o avanço do coronavírus e seus efeitos e destina recurso para o hospital Santo Antônio.

Conforme o presidente da cooperativa, José Paulo Salerno, foi doado ao hospital Santo Antônio de São Sepé, R$ 20 Mil, para a compra de um respirador.

“Com essa ação, a Cotrisel reafirma seu papel de empresa comprometida com as comunidades onde atua.

O desafio de enfrentar os efeitos do Covid-19 é enorme, mas a Cotrisel reforça o seu espirito de cooperativismo e se soma aos esforços do poder público, empresas e sociedade civil, para que esta crise de saúde e econômica seja superada”, disse o presidente da Cotrisel, José Paulo Salerno.

O presidente da Cotrisel destacou ainda, que outras ações e doações estão sendo feitas pela Cooperativa nas suas áreas de atuação.

A direção do hospital Santo Antônio agradeceu o recurso e salienta que as doações para a compra de um respirador tem chegado de várias empresas e empresários da cidade e que no momento oportuno, será feito uma prestação de contas dessas doações.

A compra do respirador para o hospital já foi autorizada.