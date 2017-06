Cotrisel entrega HB20 para a ganhadora

Jennifer Trindade recebeu a chave do automóvel HB20 das mãos do Gerente de Varejo da rede de supermercados Cotrisel Mauro Figueira. O automóvel foi sorteado pela loteria federal. A cautela contemplada foi a de número 17512, de São Sepé. O concurso realizado pela Cotrisel em parceria com o Suco Fritz & Frida teve por objetivo incentivar o uso das sacolas retornáveis para o transporte das mercadorias, evitando assim, o uso de sacolas plásticas. A ganhadora do HB20 tinha 20 cupons para concorrer ao sorteio. A promoção aconteceu em toda a rede de supermercados da empresa, participaram cautelas de São Sepé, Formigueiro, Restinga Sêca e Vila Nova do Sul. (Foto: Roberto John)