Cotrisel homenageia os 142 anos do município

A Cotrisel – Cooperativa Tritícola Sepeense, presente na vida dos sepeenses há mais de 60 anos, realizou uma atividade especial para homenagear os 142 anos do município. Neste domingo, 29, data em que se comemora o aniversário da cidade, colaboradores da empresa montaram enfeites com balões na praça da Matriz, no centro da cidade. A ação com balões vermelhos, foi a mesma usada em outros municípios onde a cooperativa atua, para marcar a comemoração pelo aniversário dos municípios. O colorido dos balões chamou a atenção de quem passou pelo local. Segundo a assessoria de comunicação da Cotrisel, os balões simbolizam um presente aos sepeenses, e puderam ser levados para casa, por crianças e até mesmo por adultos, que acolherem a ideia, desta forma, a Cotrisel em nome da direção e colaboradores, saúda os sepeenses.

(Fotos: AI COTRISEL)