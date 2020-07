Cotrisel inaugura cafeteria em Formigueiro

Na manhã de hoje, sexta-feira, 24, foi inaugurada em Formigueiro a Cafeteria Cotrisel.

Anexa ao Supermercado, os clientes encontram a partir de hoje, um espaço agradável para tomar um delicioso café e provar as delicias produzidas pela padaria e confeitaria do Super.

Durante a sexta-feira, diversos clientes, parceiros e autoridades do município passaram pelo local. Na oportunidade, degustaram os cafés especiais e a variedade de doces e salgados que são produzidos diariamente pela padaria.

Durante a inauguração, foram respeitadas as regras de higiene e de distanciamento social, assim como os cuidados que serão tomados no local, em prol da prevenção do Coronavírus.

O Presidente da Cotrisel, José Paulo Salerno, afirma que “é uma alegria imensa, visto o momento que estamos passando, estar inaugurando esse espaço para melhor atender a comunidade de Formigueiro, os clientes e associados da cooperativa. Esse espaço foi projetado com muito carinho por todos, o público vai poder utilizá-lo para confraternizar, tomar um delicioso café e conversar”.

O horário de funcionamento da Cafeteria Cotrisel é de segunda a sábado, das 8h30 às 11h30 e das 14h às 18h.