Cotrisel mobiliza cerca de 350 pessoas no Dia do Desafio

Na manhã desta quarta-feira (27), a Cotrisel participou do Dia do Desafio em São Sepé. Foram realizados 15 minutos de atividades físicas em cinco endereços da cooperativa, reunindo cerca de 350 pessoas entre colaboradores e convidados. No Supermercado Cotrisel, também participaram alunos e professores da Escola Estadual de Ensino Fundamental Mário Deluy e do Colégio Estadual de São Sepé.

O Dia do Desafio é uma campanha mundial de incentivo à prática regular de exercícios físicos. Em uma disputa amigável entre duas cidades do mesmo porte, o município que mobilizar o maior número de pessoas em relação ao número oficial de habitantes vence a competição. Neste ano, São Sepé está disputando com a cidade Soledad, da Venezuela.

Na Cotrisel, as ações foram organizadas pelas colaboradoras Michele Giuliani (Fisioterapeuta) e Thais Costa (Terapeuta Ocupacional), que contaram com a ajuda das Educadoras Físicas Danise Pereira da Costa e Juliana de David. “O Dia do Desafio é muito importante para estimular a prática de atividades físicas. A parte de alongamento a gente já tem na cooperativa, três vezes por semana, mas é sempre bom mais um estímulo e um incentivo para o pessoal praticar atividade física e cuidar da saúde”, afirmou a fisioterapeuta Michele.

Para a Terapeuta Ocupacional Thais, “o Dia do Desafio é uma forma de também conscientizar o pessoal a procurar uma atividade que vá proporcionar bem-estar físico e mental, pois o exercício não é só o trabalho físico, mas desenvolve também a parte mental, e isso é muito importante”.

Além das atividades físicas, os colaboradores da sede da Cotrisel também se mobilizaram socialmente e arrecadaram em torno de 30 pacotes de fraldas geriátricas, que serão doadas para o Lar do Idoso de São Sepé.