Cotrisel recebe homenagem por seus 60 anos de história

Funcionários da Unidade de Classificação e Certificação da Ascar/Emater-RS de São Sepé entregaram um quadro em homenagem a parceria entre as duas entidades

A Cooperativa Tritícola Sepeense LTDA – Cotrisel vem recebendo durante o mês de setembro diversas homenagens em comemoração ao seus 60 anos de história, data que será marcada no dia 20 de setembro. Durante a tarde da ultima segunda-feira (11), funcionários da Unidade de Classificação e Certificação da Ascar/Emater-RS de São Sepé estiveram na Cotrisel para fazer uma entrega de um quadro simbolizando a parceria entre as duas entidades.

Participaram da entrega o Gestor da Unidade de Classificação e Certificação, Moacir Luiz Pires da Fonseca, Patrick da Silva Rosa e Vanderson Antonelli Reinstein. Moacir destacou os relevantes serviços que a Cooperativa vem desempenhando ao longo dos 60 anos e da importância da mesma no município e na região, onde a empresa emprega mais de 1.200 funcionários distribuídos em suas unidades espalhadas na Região Central do Estado do Rio Grande do Sul. “Nós da Emater de São Sepé parabenizamos a Cotrisel por estes 60 anos, sempre em parceria com a Emater, parceria essa que sempre vem crescendo”, ressalta Fonseca.

A Cooperativa é uma das principais geradoras de impostos em seus municípios de localização. Atua em vários segmentos, como: Unidades de recebimento de produtos agrícolas, Supermercados, Mercados Agropecuários, Lojas de Confecções, Posto de Gasolina, Fábrica de Rações e uma Rádio. Além disso recebe os principais cereais produzidos na região, como: arroz, soja, trigo e milho, sendo que ao longo dos anos de sua existência tem como o principal produto o arroz beneficiado. Devido à boa qualidade na produção realizada por esta Cooperativa fez com que suas marcas fossem as mais lembradas pelo consumidor, por mais de 10 anos, no estado do Espírito Santo.

Para o presidente da Cotrisel José Paulo Salerno a parceria entre as duas entidades é de grande relevância para a produção agrícola no município. “A Emater sempre foi e será nossa parceira junto ao homem do campo. Hoje não se admite produto sem qualidade e a Emater é essencial para este controle dentro das empresas”, salienta Salermo.

A lembrança entregue foi um quadro pintado pela artista Ângela Freitas, onde a autora idealizou um produtor ao seu olhar imaginando a evolução da produção agrícola, onde fica em destaque uma Cooperativa forte e atuante para que ele possa depositar sua produção e junto tendo como parceira a Empresa Emater/Ascar-RS (Classificação e Certificação) auxiliando e atestando a qualidade de seus produtos.