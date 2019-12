Creche Municipal receberá o nome de “Dona Anita”

A denominação de “Dona Anita” à Creche Proinfância do bairro Lôndero foi aprovada por unanimidade durante Sessão Ordinária realizada na terça-feira (10). O Projeto de Lei 074/2019 é de autoria do vereador Humberto Pires Stoduto (PP), versa sobre a denominação à Creche Proinfância que está em fase de conclusão no Bairro.

Segundo o vereador Humberto Stoduto a homenageada é Áurea Fernandes Pires, sendo popularmente conhecida como “Dona Anita”. “Esta homenagem é justificada pelo trabalho e dedicação que a Dona Anita tinha pelo próximo. Como antigamente São Sepé não tinha hospital, quem cuidava e amparava os enfermos era a Dona Anita e seu esposo Dr. Inocêncio Pires, no qual realizavam partos, cuidavam das crianças com carinho e dedicação”, ressalta Stoduto.

Dona Anita era natural de Porto Alegre, mas foi em São Sepé que dedicou sua vida ao lado de seu marido, fazendo o trabalho como enfermeira e dedicando seu tempo em cuidar das crianças recém nascidas.