Criação do Conselho Municipal de Trânsito estará em votação

O Projeto para a criação do Conselho Municipal de Trânsito (Comtran) será votado na noite de hoje (14), na Câmara de Vereadores. A sessão começa às 18h e é transmitida ao vivo pela TV Câmara. Para assistir acesse www.saosepe.rs.leg.br e desça a barra de rolagem até o fim da página.

Quatro projetos do Executivo Municipal estarão em pauta. O primeiro, autorizando o custeio de das despesas da 6º Abertura Oficial da Colheita da Oliva, estará em segunda discussão. Os outros três estarão em apresentação. O PL 15/2017 autoriza a contratação de um professor de inglês para as séries iniciais da rede municipal de ensino. Já o PL 17/2017 altera o percentual de gratificação especial por responsabilidade de motorista.

Outro projeto com origem da Administração Municipal, o PL 16/2017, disciplina o funcionamento de feiras e eventos comerciais, de caráter itinerante e temporário em são Sepé. Entre as regras para a implantação destas feiras, caso o texto seja aprovado, será a obrigatoriedade de assegurar 50% dos espaços para as empresas de São Sepé. Segundo a norma os funcionários destes eventos terão que pertencer à categoria dos comerciários de São Sepé.

Estão ainda em análise os pedidos de informação do vereador Tavinho Gazen (PDT) e Elcio Teixeira (PMDB). O trabalhista pede pareceres da equipe municipal de Planejamento Urbano e do Conselho do Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano referente aos loteamentos de Dudu Construções Ltda., Terras de São Francisco e de Noé Miranda. O vereador Elcio solicita informações sobre o funcionamento da patrulha rural e cópias de todas as contratações de cedência de maquinários firmadas com as Associações de Produtores.