Criança de um ano e quatro meses morre por afogamento em Santa Margarida

Uma criança de um ano e quatro meses foi vítima de um afogamento em um assentamento no interior de Santa Margarida do Sul, na tarde desta quinta-feira, 3 de setembro. O triste fato aconteceu por volta das 13h30, no chamado Assentamento Santa Verônica, próximo às Canas.

Segundo fontes, a criança caiu em um poço artesiano no local e teria sido socorrida, sendo levada ao posto de saúde de Santa Margarida, mas não resistiu e veio a falecer. Um triste fato para esta quinta-feira. À família, nossos sentimentos.

Fonte: Caderno 7