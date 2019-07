Criança morre ao ser arrastada por cavalo em Vila Nova do Sul

Uma criança, de 6 anos, morreu ao ser arrastada por um cavalo na tarde desta segunda-feira em Vila Nova do Sul. Kaleb Drum estava andando a cavalo acompanhado de familiares, quando caiu e foi arrastado pelo animal.

De acordo com o delegado José Soares de Bastos, o caso é tratado como um acidente. A criança era acostumada a andar a cavalo com familiares, mas, desta vez, o cavalo disparou e o menino se desequilibrou.

– Vamos instaurar um inquérito nos próximos dias. O que sabe é que ele caiu e foi arrastado pelo laço por cerca de um quilômetro da cidade em direção ao interior do município – relata o delegado.

Conforme Bastos, a provável causa da morte foi traumatismo craniano, mas a necropsia vai esclarecer a causa. Kaleb foi atendido pelo serviço de saúde do município, mas morreu enquanto era levado para São Gabriel.

As aulas na rede municipal de ensino foram suspensas pela Secretaria de Educação nesta terça-feira.

Fonte: Diário de Santa Maria