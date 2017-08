Crianças comemoram o dia dos Avós no Lar do Idoso

Em comemoração ao Dia dos Avós, um grupo de crianças da Escola de Educação Infantil Mini Mundo realizou uma visita ao Asilo São Vicente de Paula como ato solidário para levar alegria e diversão aos vovôs e vovós. A ação aconteceu no dia 28 de julho.

Durante a visita crianças e professores puderam abraçar, conversar e brincar com os moradores do Lar do Idoso, além também de entregar uma lembrança. O ato teve como objetivo de demonstrar a gratidão e reconhecer o valor das pessoas mais velhas, além de levar alegria aos idosos.

Em comemoração ao dia dos Avós, os alunos também realizaram uma caminhada em torno da escola onde ao encontrar um idoso, os alunos o abraçavam e os presenteavam com uma lembrança.

O Dia dos Avós é comemorado anualmente em 26 de julho. Popularmente, o Dia Mundial dos Avós também é conhecido como Dia da Avó ou Dia da Vovó, no Brasil. O objetivo deste dia é homenagear e agradecer toda a consideração e carinho que os avós dão aos netos.