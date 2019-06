Crianças sepeenses participam do Projeto Bombeiro Mirim

Uma iniciativa do Corpo de Bombeiros do Rio Grande do Sul proporciona que crianças carentes de São Sepé participem do projeto Bombeiro Mirim.

O projeto que começou hoje, sábado, 15, em atividades ministradas no Instituto Estadual de Educação Tiaraju, tem por objetivo desenvolver nas crianças entre 10 e 12 anos a cidadania, disciplina, prevenção de acidentes, além da prática de esportes, brincadeiras e outras atividades lúdicas. O propósito é formar gerações comprometidas com a segurança em todos os seus aspectos.

A seleção das crianças foi feita pelas escolas, obedecendo o critério de vulnerabilidade social. Durante o projeto os bombeiros irão até a casa da criança, onde será feita uma entrevista com a família.

As atividades são coordenadas pelo Soldado Cícero e Soldado Donadel.