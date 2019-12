Cristiano Cassol é eleito presidente da Câmara de Formigueiro

O vereador Cristiano Cassol (MDB) foi eleito presidente da Câmara de Vereadores de Formigueiro. Ele assumirá o posto a partir de 1º de janeiro do próximo ano, no lugar de Thiago Weber. Cassol foi eleito na noite de segunda-feira, 2, durante a sessão ordinária e será o responsável por representar o legislativo do município em eventos oficiais, dirigir os trabalhos em plenário, intermediar o debate com o Executivo, liderar discussões com a comunidade, entre outras tarefas do cargo. Em sua fala, o vereador agradeceu os colegas pela escolha. “Estou muito contente, certamente será cumprido o regimento interno, será um trabalho de muita transparência”, destacou o presidente eleito.

Além do presidente, foram escolhidos também os demais membros da mesa diretora. São eles: 1º vice-presidente, José Cardoso de Souza (MDB), 1º secretário, Thiago Weber (MDB) e Jaime Renck (MDB), 2º secretário. Na função de vice-presidente, caberá ao escolhido substituir o presidente nas comissões permanentes da Câmara, na Mesa Diretora, assumir a titularidade de presidente se houver vacância e dirigir as reuniões plenárias.