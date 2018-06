Cristo Rei é campeã do Futebol de Campo 2018

Em um jogo com emoções pelas belas jogadas e pelos gols a equipe Cristo Rei sagrou-se campeã do Futebol de Campo 2018 de São Sepé, após vencer a equipe do Pamta por 4×2.

No jogo a equipe do Pamta saiu na frente abrindo o placar, mas numa reação impressionante a equipe da Cristo Rei fez quatro gols deixando o placar em 4×1. Não se entregando o Pamta marcou mais um dando forma final ao placar de 4×2 em favor da Cristo Rei.

As equipes em uma demonstração de paz e amizade no esporte entraram em campo junto com crianças enquanto nas arquibancadas os torcedores aplaudiram e apoiavam a iniciativa.

Os organizadores do campeonato agradeceram o empenho das duas equipes que fizeram uma grande partida, limpa, sem confusões e com uma bonita festa, como deve ser o esporte.