CTG Os Maragatos lança promoção na semana farroupilha

O CTG OS Maragatos, um dos CTGs mais conhecido na região central do Rio Grande do Sul, aposta em uma grande semana farroupilha em meio a crise que afeta o nosso país, a entidade esta trabalhando a todo vapor para realizar a sua semana farroupilha 2017 desde junho.

Os investimentos estão nos meios de comunicação como rádio, jornal, carro de divulgação e panfletos abordando as atividades e ainda conta com uma página no Facebook para alcançar ainda mais a comunidade tradicionalista. Este ano o CTG conseguiu autorização do Facebook e conseguiu personalizar a foto de perfil utilizando o tema próprio “CTG Os Maragatos – São Sepé”, onde o internauta concorre ao sorteio de ingressos para os bailes.

E, por falar em baile, a entidade traz três grandes atrações para esse ano. No dia 13 de setembro, quarta-feira, a abertura fica por conta do grupo Garotos de Ouro, às 21h. “É uma banda gaúcha de músicas tradicionalistas formada em Cruz Alta. Um dos sucessos do grupo é a canção “No Barulho do Meu Relho”, que possui mais de 1 milhão de visualizações na internet. Outros sucessos são “Vuko-Vuko” e “Me dá Um Beijo””, destaca um dos organizadores dos eventos, William Ferreira.

No dia 16 de setembro, sábado, o grupo Sorriso Lindo sobre ao palco do CTG Os Maragatos às 23h. Cantando seus maiores sucessos, o grupo leva multidões por onde passa.

No dia 17 de setembro, domingo, baile infantil com Tchê Bailanta às 15h.

E para encerrar as atividades, no doa 20 de setembro baile com grupo Alma Gaudéria às 21h. “O conjunto retorna ao município sepeense para fazer o lançamento do CD ao vivo em São Sepé – Louco Por Fandango que já é sucesso onde foi divulgado, como o CTG 35 em Porto Alegre, Brasília e São Paulo”, comenta Ferreira.

Ingressos:

Já estão disponíveis nos seguintes pontos de venda: Gaudério Pilchas, Studio A Instrumentos Músical, Açougue Dois Irmãos, Mercado São Francisco, BR Auto Peças, Loja Recanto Gaúcho, Júlia Rodrigues (Vila Block) Com a Kamila Vargas Pacheco e demais integrantes da patronagem.



Valores: 3 Bailes R$50,00 e individual R$20,00 na hora R$30,00

Mesas:

Mesas reservas escritório de Lenira Bolzan tel:3233 1433 ou 9.9984-5769 e Artcon com Vantuil Lima tel:9.9724-0347

Valores: 3 Bailes Sócios: R$ 270,00

Não-Sócio: R$ 300,00

1 Baile Sócio: R$ 100,00

Não-Sócio: R$ 120,00

Atenção: As mesas ficaram reservadas até 24 horas antes de cada evento

A entidade estará todos os dia preparando almoços e jantares com reservas antecipado pelo telefone 3233-1433 ou 9.9984-5769

Mais informações na Página do CTG Os Maragatos aonde você concorre a ingressos e prêmios.

Confira a programação da semana farroupilha 2017 do CTG Os Maragatos:

Dia 10 e 11/09 – Acampamento farroupilha – Mateada com erva mate Chimarrão Nativo e venda de ingressos.

– Acampamento farroupilha – Mateada com erva mate Chimarrão Nativo e venda de ingressos. Dia 13/09 – Baile / animação grupo Garotos de Ouro – às 21h

– Caseiros: Departamento Cultural

– Cardápio para o almoço: Matambre, feijão, arroz, mandioca, saladas e sobremesa – valor R$ 16,00

– Baile / animação grupo Garotos de Ouro – às 21h – Caseiros: Departamento Cultural – Cardápio para o almoço: Matambre, feijão, arroz, mandioca, saladas e sobremesa – valor R$ 16,00 Dia 14/09 – Tio Lautério / responsabilidade da Fund. Cultural – às 19h

– Caseiros: Conselho Deliberativo

– Cardápio para o almoço: Massa com galinha, feijão, arroz, saladas e sobremesa – valor R$ 16,00

– Tio Lautério / responsabilidade da Fund. Cultural – às 19h – Caseiros: Conselho Deliberativo – Cardápio para o almoço: Massa com galinha, feijão, arroz, saladas e sobremesa – valor R$ 16,00 Dia 15/09 – Atividades com as escolas, CAPS e Asilo São Vicente – às 14h

– Caseiros: Departamento de Eventos

– Cardápio para o almoço: Galeto, arroz, maionese, saladas e sobremesa – valor R$ 18,00

– Atividades com as escolas, CAPS e Asilo São Vicente – às 14h – Caseiros: Departamento de Eventos – Cardápio para o almoço: Galeto, arroz, maionese, saladas e sobremesa – valor R$ 18,00 Dia 16/09 – Baile / animação grupo Sorriso Lindo – às 23 hs.

– Caseiros: Departamento de Bochas

– Cardápio para o almoço: Risoto italiano, cuca, maionese, saladas e sobremesa – valor: R$ 18,00

– Baile / animação grupo Sorriso Lindo – às 23 hs. – Caseiros: Departamento de Bochas – Cardápio para o almoço: Risoto italiano, cuca, maionese, saladas e sobremesa – valor: R$ 18,00 Dia 17/09 – Baile infantil / animação grupo Tchê Bailanta – às 15 h

– Caseiros: Patronagem

– Cardápio para o almoço: Churrasco, arroz, maionese, saladas e sobremesa – Valor: R$ 22,00

– Baile infantil / animação grupo Tchê Bailanta – às 15 h – Caseiros: Patronagem – Cardápio para o almoço: Churrasco, arroz, maionese, saladas e sobremesa – Valor: R$ 22,00 Dia 18/09 – Tertúlia Livre – às 19 horas

– Caseiros: Vantuil e equipe

– Cardápio para o almoço: Carne de porco, arroz, quibebe, feijão, polenta, saladas e sobremesa – valor: R$ 16,00

– Tertúlia Livre – às 19 horas – Caseiros: Vantuil e equipe – Cardápio para o almoço: Carne de porco, arroz, quibebe, feijão, polenta, saladas e sobremesa – valor: R$ 16,00 Dia 19/09 – Torneio de truco – às 19 h

– Caseiros: Departamento Social

– Cardápio para o almoço: Galinha com arroz, batata caramelada, saladas e sobremesa – valor: R$ 16,00

– Torneio de truco – às 19 h – Caseiros: Departamento Social – Cardápio para o almoço: Galinha com arroz, batata caramelada, saladas e sobremesa – valor: R$ 16,00 Dia 20/09 – Desfile de 20 de Setembro – às 14 h. Baile de encerramento / animação grupo Alma Gaudéria – às 21 h

– Caseiros: Patronagem

– Cardápio para o almoço: Churrasco, arroz, feijão, maionese, saladas diversas e sobremesa – Valor: R$ 22,00

Informações Willian Ferreira