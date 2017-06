CTG Os Maragatos realiza 31º Sarau da Prenda Jovem

O CTG Os Maragatos promoveu no sábado, 17 de junho, o 31º Sarau da Prenda Jovem. A patronagem recebeu as prendas e seus familiares, além dos peões e prendas de São Sepé e região. A animação ficou por conta de Machado & Marcelo do Tchê.

Cinco meninas moças foram apresentadas para a sociedade tradicionalista: Alexandra Machado Fagundes, Ana Balsan Dellinghausen, Luiza Pires Monteiro, Luíza Santos Pôrto e Renata Brum Camargo.

O Sarau marcou o primeiro evento da nova Patroa do CTG Os Maragatos, Lenira Bolzan, que saudou os associados, meninas moças e visitantes. “Parabenizo primeiramente os nossos integrantes da patronagem, que este ano vem de muitas noticias triste, mas que não deixa a chama e a cultura tradicionalista se apagar. Perdemos nosso querido e sempre Patrão Valdiocir Bolzan e logo após em uma trágica morte, o nosso saudoso “Palica”. É por eles que continuamos na luta por esta entidade, esta que eles tanto amavam”, ressalta a Patroa.

O Sarau dos Maragatos mais uma vez confirmou o sucesso por ser um dos maiores eventos tradicionalistas da região.

A entidade já esta nos preparativos para o “esquenta para Semana Farroupilha 2017”, que no dia 19 de agosto, terá um show/baile com Joca Martins e logo após o Grupo Nosso Balanço.

Ainda durante o mês julho, no dia 09, o CTG receberá a programação do 13º Encontro Regional da Melhor Idade.

Fotos: Fotos: Bruna S. Martins e Anderson Vargas