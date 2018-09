CTG Sincero Lemes é Finalista do Meu Galpão de Cara Nova

Para participar foi preciso preencher o formulário de inscrição, contando a história do CTG e respondendo a pergunta “Por que o teu CTG merece ganhar esse vale-presente?” e enviar fotos do galpão do Centro de Tradições.

Uma Comissão Julgadora escolheu os CTGs finalistas levando em consideração a originalidade, adequação ao tema proposto, emoção e necessidade da reforma. Depois, foram gravadas matérias com os centros escolhidos para serem exibidas no Galpão Crioulo.

Após a apresentação dos CTGs no programa, os telespectadores podem avaliar as histórias por meio de uma votação popular no site do Galpão Crioulo. Em caso de empate, o resultado fica a critério da Comissão Julgadora. O CTG mais votado será o vencedor e ganhará o vale-presente de R$ 30 mil para utilizar em compras de produtos e materiais nas lojas Redemac.

As votações para escolher o vencedor da promoção Meu Galpão de Cara Nova se encerram neste domingo 16 de setembro, no site do programa.