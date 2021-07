Cultura tem Plano, Fundo e Sistema Municipal aprovados na Câmara

A Câmara aprovou na noite desta terça-feira, 13, o PL 047/2021 que institui uma série de diretrizes para o segmento da cultura em São Sepé. O projeto apresentado pela Fundação Cultural Afif Jorge Simões Filho teve aprovação unânime durante a sessão ordinária, que contou com a presença em plenário do vice-prefeito Fernando Vasconcelos, acompanhado dos diretores que compõem a equipe da Fundação responsável pela elaboração do PL.

A proposta aprovada prevê agora a criação do Sistema Municipal de Políticas Culturais de São Sepé, que começou a ser elaborado em janeiro. Com isso, fica instituído também a criação do Plano e do Fundo de Cultura, inserindo o município no mapa das cidades com diretrizes culturais, viabilizando investimentos de fora, o que é uma exigência da Secretaria de Cultura do Governo Federal.

Outro dado relevante destacado na aprovação da matéria, é que dos 497 municípios gaúchos, apenas 47 têm o sistema criado, englobando o conselho, fundo e o plano de políticas culturais. São Sepé já tinha um conselho formado, que foi atualizado neste ano.

De acordo com o líder do governo na Câmara, vereador Tavinho Gazen (PDT), a votação da matéria em caráter urgência urgentíssima foi importante para não haver prejuízo financeiro aos cofres do município. “Dessa forma, o projeto insere São Sepé em um círculo de benefícios importantes e ressaltamos aqui a equipe liderada pela diretora Sofia e Lucas, junto ao Fernando, que se dedicaram por meses na produção desta matéria”, destacou o vereador.

Para o líder da oposição, vereador Humberto Stoduto (PP), o projeto mostra qualidade técnica. “Um projeto desse quilate vai fazer que São Sepé consiga captar recursos, parabéns a equipe, é disso que a gente precisa”, afirmou.

O vereador Gilvane Moreira (PP) defendeu a aprovação da matéria, se referindo como um importante passo na criação do conselho. “É uma forma organizativa da participação da sociedade junto ao governo, definir as metas, é uma valorização de onde irão surgir as definições”, disse Moreira.

Câmara de Vereadores de São Sepé- Por Mateus Friedrich Barreto/Jornalista