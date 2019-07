PSB de São Sepé recebe visita do deputado Dalciso Oliveira

O Partido Socialista Brasileiro, PSB/São Sepé, recebeu sexta-feira, 26, na Câmara de Vereadores, a visita do deputado estadual Dalciso Oliveira (PSB). Em recesso de suas funções na Assembleia Legislativa, o deputado faz roteiro pelo estado para visitar municípios e conhecer as demandas do interior do estado. O deputado, que tem pauta com foco no desenvolvimento econômico, deixou o mandato à disposição do município.

Presidente da Frente Parlamentar de Fomento ao Turismo, proposta por ele, Dalciso acredita que o setor pode injetar combustível no desenvolvimento econômico do estado e da região. A pauta está alinhada com uma das bandeiras defendidas pelo PSB em São Sepé. O partido vem buscando, ao longo dos anos, chamar atenção para a necessidade de desenvolver o setor no município. “A Frente Parlamentar de Fomento ao Turismo busca subsidiar a estruturação e qualificação das regiões para que elas possam assumir a responsabilidade pelo seu próprio desenvolvimento” define Dalciso. Já foram conquistados recursos com incentivo do partido por três anos consecutivos para o setor através da Consulta Popular.

Foram debatidos, durante a visita, temas que giram em torno do desenvolvimento econômico, como turismo, desenvolvimento e incentivo a startups, mas também a possível conjuntura para a eleição de 2020. Neste sentido o deputado deixou seu staff à disposição para trazer palestras focadas no empreendedorismo, um fórum para debater o turismo bem como auxílio na formação dos candidatos que representarão a sigla no município em 2020.

O vereador Paulo Nunes salientou a importância da aproximação do município com as lideranças estaduais. “A conexão com as lideranças do estado trarão auxílio no desenvolvimento do município, por isso é importante termos foco em bons projetos.” Estavam presentes na reunião, além do vereador e o deputado com sua equipe, os membros da Comissão Provisória do PSB/São Sepé, Claudiocir Ferreira, Rodrigo Ferreira, Tassiele Saccol e Igor Trindade.