Decreto será mantido e comércios devem seguir fechados em Formigueiro

O município de Formigueiro irá permanecer em estado de calamidade pública com o objetivo de dar continuidade nas medidas preventivas ao Covid-19. O decreto tem validade até o próximo domingo, 05 de abril.

A decisão de prosseguir com o isolamento social foi tomada em reunião com representantes do Executivo, Legislativo, Brigada Militar e comércio local, seguindo orientações técnicas da Secretaria Estadual da Saúde e Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social. O encontro ocorreu na manhã desta segunda-feira, 30, e teve como sede o Sindicato dos Servidores Municipais de Formigueiro, para manter uma distância saudável entre os participantes.

A Prefeitura destaca que a atitude considera as decisões do Governo Estadual e Federal, bem como a manifestação pública do Ministro da Saúde Luiz Henrique Mandetta, que em entrevista coletiva concedida neste sábado, 28, confirmou os dados do Brasil sobre a evolução da doença e ressaltou a importância do isolamento social.

Com isso, segue em vigor o fechamento dos estabelecimentos comerciais e de prestação de serviço, com exceção de farmácias, clínicas de atendimento na área da saúde, mercados e supermercados, padarias (sem consumo no local), postos de combustíveis, agropecuárias e demais estabelecimentos de venda de produtos animais e bancos e instituições financeiras. Já as repartições públicas estão funcionando apenas em expediente interno, e o atendimento à comunidade se dá via telefone ou e-mail.

Até agora, Formigueiro não possuí casos confirmados da doença, e o momento é de compreensão para evitarmos o agravamento da situação, como acontece em diversos municípios do país.