Definidas ações em homenagem ao Dia da Mulher

Em homenagem ao Dia Internacional da Mulher, 8 de março, a Câmara de Vereadores irá promover em parceria com as secretarias de Esportes, Saúde, Educação, Assistência Social e a Fundação Cultural Afif Jorge Simões Filho, uma série de atividades especiais durante uma semana, no município.

Uma reunião entre vereadores e representantes das secretarias, na manhã desta terça-feira, 20, definiu ações que serão inseridas na programação. Entre elas, está a realização de torneios esportivos femininos nas modalidades de futsal, handebol e bocha.

Na quinta-feira, 8 de março, acontecerá a tradicional sessão solene que irá homenagear mulheres de São Sepé que se destacam em diferentes áreas. Os nomes ainda não foram definidos pelos vereadores.

Já no domingo, 11 de março, uma grande mateada show irá acontecer na Praça das Mercês. O evento contará com a distribuição de rosas, pipocas, erva-mate, além da participação de projetos das secretarias de Educação, “Busca Ativa Escolar”, ações de saúde, com a verificação de pressão arterial, taxas de glicose e exposição de trabalhos do grupo de mulheres do Centro de Referência Assistência Social. Um dos pontos altos da mateada será a apresentação de duas bandas, Simfolia e Dona Sanfona, que prometem animar a tarde festiva em homenagem as mulheres sepeenses. “Temos tudo para fazer um grande evento e estamos trabalhando em conjunto com as secretarias porque não se faz nada sozinho”, destacou o presidente da Câmara Janir Machado, que tem liderado as tratativas em torno da programação.

Nas próximas semanas devem ser divulgadas mais ações que farão parte da Semana da Mulher.