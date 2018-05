Delegada reúne a imprensa e fala sobre CNH falsa

No início da tarde de hoje, 18, em uma coletiva de imprensa, a delegada Carla Dolores de Almeida, comentou sobre o caso da Carteira de Nacional de Habilitação falsificada.

De acordo com a delegada, o caso começou a tomar forma quando, após um acidente de trânsito com danos materiais, ocorrido dia 04 de maio, como é de praxe os policiais apreenderam as carteiras de motorista dos envolvidos. Ao consultar os números das carteiras no sistema, ficou constatado que uma delas era falsificada, pois estava registrada em nome de outra pessoa. Este motorista foi levado à delegacia de polícia para ser feito o registro por falsidade material e falsidade ideológica, além de ser tomado o depoimento, no qual omotorista contou que desde a primeira carteira de habilitação, sempre fez com esse despachante, que atualmente é vereador em São Sepé. A princípio ele considerava que estava tudo certo, e que na renovação ele foi a Porto Alegre em companhia do despachante, onde chegando a capital assinaram os papéis e ele inclusive pagou R$ 2.000,00. Quando foi questionado sobre os exames, tanto físico como psicológicos, ele comentou que nunca fez nada disso. O documento foi encaminhado para a perícia, onde poderá ser constatado se existe alguém do Detran envolvido ou não.

No mesmo dia em que a polícia tomou conhecimento do fato, foi aberto um inquérito e solicitado algumas diligências para o judiciário, entre elas dois mandados de busca e apreensão que foram cumpridos ontem, 17, no escritório do despachante e em sua residência, onde foram apreendidos documentos e uma CPU.

O vereador também foi ouvido pela delegada, e em seu depoimento negou as acusações.