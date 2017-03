Demandas da Vila Block são listadas na Tribuna Livre

O presidente da Associação de Moradores da Vila Block, Glenio Campos, ocupou a Tribuna Livre da Câmara de Vereadores, na sessão desta terça-feira (14). O representante fez a reivindicação de um funcionário fixo da Secretaria Municipal de Obras para atender a localidade. Segundo ele, o servidor cuidaria da manutenção dos canteiros, bocas de lobo e valetas. Ele também observou a necessidade de um ponto de táxi na Vila Block para atender os usuários, entre outras demandas.

A sessão teve dois Projetos de Lei em votação, de origem do Executivo Municipal. Além do PL que cria o Conselho Municipal de Trânsito (Comtran), foi aprovado por unanimidade o PL autorizando o custeio de das despesas da 6º Abertura Oficial da Colheita da Oliva, que tem início hoje (15).

Também foram aprovados e encaminhados dois pedidos de informação, dos vereadores Tavinho Gazen (PDT) e Elcio Teixeira (PMDB). O trabalhista pediu pareceres da equipe municipal de Planejamento Urbano e do Conselho do Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano referente aos loteamentos de Dudu Construções Ltda., Terras de São Francisco e de Noé Miranda. Já o vereador Elcio solicitou informações sobre o funcionamento da patrulha rural e cópias de todas as contratações de cedência de maquinários firmadas com as Associações de Produtores.

Ainda foram encaminhados três Pedidos de Providência dos vereadores Elcio Teixeira (PMDB) e Zilca Camargo (PDT). Elcio solicitava a recuperação do Corredor do Funcho, no Boqueirão e das ruas do bairro Zenari. A vereadora Zilca solicitou a recuperação do Corredor Enio Terres, na localidade de Jazidas.