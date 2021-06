Deputado Afonso Hamm participa de reunião com ministro da Saúde, Marcelo Queiroga

O deputado Afonso Hamm esteve reunido, na quarta-feira (16), com o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, para tratar sobre o socorro financeiro às Santas Casas e Hospitais Filantrópicos.

De acordo com o ministro, o governo federal está editando uma Medida Provisória para garantir o repasse de R$ 2 bilhões para amenizar a complicada situação financeira das instituições de saúde.

Na oportunidade, Hamm também solicitou respiradores para os hospitais do Rio Grande do Sul que estão atendendo mais de 80% da demanda covid-19 no Estado e além de reforçar a necessidade da celeridade na vacinação da população gaúcha.