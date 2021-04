Deputado Covatti Filho solicita construção de passarela no viaduto de acesso a São Sepé

Atendendo a pedido do vereador Renato Rosso, o deputado federal Covatti Filho solicitou ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) a construção de uma passarela para pedestres junto ao viaduto sobre a BR 392, no acesso a cidade de São Sepé.

Segundo o parlamentar, a obra se faz necessária para proporcionar maior segurança ao grande fluxo de trabalhadores, estudantes, cadeirantes e pessoas com necessidades especiais que transitam pelo local no dia a dia. “Os pedestres utilizam uma passagem estreita e com grade de proteção muito baixa, o que causa perigo na travessia da rodovia, inclusive, essa insegurança faz muitas pessoas optarem pela travessia pela pista de rolamento”, destacou Covatti.

O vereador Renato Rosso disse que buscou apoio do parlamentar após aprovação de uma Indicação de sua autoria aprovada pelo Plenário da Câmara de Vereadores. “São muitos os relatos de moradores que usam essa passarela no dia a dia e se sentem inseguros ao atravessa-la. Temos que tomar uma providência antes que acontece mais acidentes”.

Fonte: Jornal do Garcia.