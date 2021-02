Deputado Federal Heitor Schuch reforça compromisso com São Sepé

Deputado Federal Heitor Schuch- PSB reforça comprometimento com São Sepé e abre as portas do mandato em Brasília para o município.

O deputado foi recebido pelo Presidente do Legislativo, vereador Rodrigo Ferreira-PSB, na Câmara de Vereadores.

Na oportunidade o vereador entregou documento solicitando que o município seja contemplado com recursos oriundos de emendas parlamentares, quando o deputado se comprometeu em atender tais demandas.

Algumas demandas ressaltadas pelo vereador foram nas áreas de proteção e controle animal e melhoria dos espaços de convivência do município com a finalidade de desenvolvimento social e cultural, pautas presentes na agenda do PSB.

Logo após a visita ao legislativo o deputado e a comitiva do PSB foram ao encontro do prefeito municipal João Luiz Vargas onde o deputado o parabenizou pela eleição e reforçou o comprometimento com o município.