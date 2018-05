DESAPARECIDO: Antônio Renato Gonçalves Moreira, vulgo Renatinho

Segundo depoimento de um familiar, Renatinho estava trabalhando em uma propriedade rural no interior do município, no Terceiro Distrito, de onde saiu no dia 25 de abril, com destino a residência na cidade. “Esperamos ele, na casa em que ele mora, comigo, minha mãe e meus filhos, na Rua Olmiro Simões Pires, final do bairro Izolanda, onde ele não apareceu”, declarou a sobrinha de Renatinho. Segundo ela, o Tio costuma trabalhar em serviços rurais, e na cidade limpa pátios e faz outros serviços gerais, acreditando que a demora ao chegar em casa se devesse a algum serviço extra, a família demorou a fazer o boletim de ocorrência relatando o desaparecimento, registro que só foi feito na tarde desta sexta-feira, 4 de maio. Já se passaram 9 dias após Renato ter deixado a propriedade no Terceiro Distrito.A família pede que se alguém souber de algo sobre Renatinho, que também é conhecido como “Seu Madruga” ou “Pernoite”, faça contato pelos fones: 99733-5643 , 99919-0447 ou 99661-1442, ou ainda na DP local.