Desfile cívico contou com bom público

O desfile do dia 7 de Setembro, comemorativo a Independência do Brasil, na manhã de quinta-feira, 7, foi presenciado por um grande público que pode vislumbrar a criatividade e performance das escolas do município. Desfilaram na rua Plácido Gonçalves, 19 grupos entre escolas e entidades. Um dos pontos altos do desfile foi o discurso do homenageado Dr. Roberto Fachin Alberto, que falou sobre a escrevidão e a doença do povo brasileiro em relação às drogas e a corrupção que estão destruindo a nação, discurso aclamado pelo público presente. (Fotos: Roberto John)