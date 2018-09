Desfile da Semana da Pátria

Após ser transferido por causa do tempo instável, as apresentações da Semana da Pátria aconteceram quinta-feira, 6, na Rua Plácido Gonçalves, em frente ao Centro Cultural, com a participação de três escolas, sendo duas homenageadas.

Comemorando 60 anos de história na comunidade sepeense, o Instituto Estadual de Educação Tiaraju desfilou junto com a escola Francisco Brochado da Rocha – Ciep (que neste ano celebra 25 anos) e com a Escola Municipal de Ensino Fundamental Gabriel Brenner.

A Escola Coronel Chananeco, que comemora 65 anos em 2018, não desfilou, mas estava incluída nas homenagens da Semana da Pátria. Em nível estadual, a homenagem foi para o Tribunal da Justiça Militar do RS e, a homenagem nacional, destinada ao projeto Rondon.

(Fotos Roberto John)