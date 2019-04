Dia da Polícia Militar é comemorado em 21 de abril

Esta data é marcada neste dia em homenagem a figura de Tiradentes, o patrono da polícia brasileira. Este herói nacional morreu enforcado nesta mesma data em 1792, como um dos membros do 6ª Companhia de Dragões de Minas Gerais, que lutou no movimento de independência que ficou conhecido por Inconfidência Mineira.

A data celebra a presença desta força de segurança pública que tem o objetivo de garantir a ordem pública a partir do policiamento ostensivo.

Esses profissionais arriscam as suas vidas diariamente para proteger as comunidades, combatendo e investigando crimes que estejam previstos no Código Penal Brasileiro.

“Parabéns a todos aqueles que tombaram em nome de um juramento feito de defender o próximo, mesmo com o risco da própria vida.Parabéns a tantos quantos levantam todos os dias e, ignorando o mesmo risco, partem para mais uma jornada de trabalho, pois precisam cumprir o seu Juramento”

Estendemos a todos os policiais de nossa cidade e região, a nossa gratidão. (Da Redação)