Dia de Cooperar – Cotrisel une forças para arrecadar alimentos

Anualmente, julho é marcado como mês do cooperativismo. O Dia de Cooperar, ou Dia de C, é uma iniciativa nacional organizada pelo Sistema OCB (Organização das Cooperativas Brasileiras) que busca demonstrar a força do cooperativismo em prol das transformações sociais. Com o objetivo de reforçar os pilares do cooperativismo, a Cotrisel uniu forças ao Sicredi para celebrar a data, que em 2021 tem um objetivo ainda maior: minimizar os impactos da pandemia, em especial na mesa dos brasileiros.

A ação “Cooperação em Dobro”, tem como objetivo viabilizar a arrecadação de alimentos para as comunidades onde as unidades, de ambas cooperativas, estão inseridas. De 03 a 10 de julho, a doação física de alimentos pode ser feita nas unidades Cotrisel de São Sepé, Restinga Sêca, Formigueiro, Vila Nova do Sul e São Pedro do Sul, além dos supermercados da Cotrisel e agências do Sicredi. Com um detalhe: para cada quilo de alimento arrecadado nesta semana nos postos de coleta da sua região, a Cotrisel e o Sicredi farão a doação de outro quilo, dessa forma cada cooperativa irá dobrar o impacto da ação.

Confira os pontos de doação:

Formigueiro, São Sepé, Restinga Sêca e Vila Nova do Sul: Supermercado Cotrisel, no escritório da Cooperativa e nas agências do Sicredi

São Pedro do Sul: escritório da Cotrisel e na agência do Sicredi.

Confira as entidades beneficiadas:

Vila Nova do Sul: Secretaria Municipal de Assistência Social

Restinga Sêca: CRAS – Centro de Referência de Assistência Social

São Pedro do Sul: Sociedade Beneficente Lar Vovó Leopoldina

Formigueiro: Ação Social Mãos da Esperança da Paróquia São João Batista

São Sepé: Banco de Alimentos – CRAS (Centro de Referência e Assistência Social)

Participe, do dia 03 ao dia 10 de julho, e faça a diferença na vida de dezenas de famílias.