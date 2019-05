Dia do Desafio movimenta sepeenses

Acontecem durante esta quarta-feira, 29, as atividades pertinentes ao Dia do Desafio 2019. Este projeto visa incentivar a prática de exercícios físicos e outras atividades que fazem bem à saúde

Neste ano, o programa contempla além da pratica de exercícios físicos, a arrecadação de roupas, calçados e cobertores para a Campanha do Agasalho, em parceria com o Sistema Fecomércio-RS. As doações estão sendo recebidas nos pontos de atividades do Dia do Desafio e nas Unidades do Sesc /Senac .

Empresas, servidores da prefeitura de São Sepé e comunidade em geral estão convidados a participar das práticas. São Sepé compete neste ano com a cidade Venezuelana de Soledad, o município que mobilizar mais pessoas a realizarem atividades físicas, vence o confronto.