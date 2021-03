Dia Internacional da Mulher

O dia de hoje, 08 de março, é marcado pela lembrança da luta incansável das mulheres para que a sociedade seja igualitária nos seus direitos. Todos os dias são seus, mulheres que correm atrás de seus sonhos para se tornarem protagonistas de suas próprias histórias. Mulheres chefes de famílias, que lutam pela satisfação das necessidades dos seus, mulheres que simplesmente sabem o seu lugar e o seu valor no mundo, todos os dias são seus. Mulheres vítimas de violência de qualquer espécie, todos os dias são seus… Que a cada 8 de março sejam homenageadas, lembradas e acarinhadas, pois todos os dias são seus..

A Equipe do Jornal A Fonte parabeniza todas as mulheres, neste 8 de março e em todos os outros momentos.