Dia Mundial de Conscientização do Autismo em São Sepé

Em São Sepé, vários eventos registraram o Dia Mundial de Conscientização do Autismo, que configura em um transtorno do desenvolvimento, atualmente conhecido como Transtorno do Espectro Autista (TEA). E essa condição, ainda pouco conhecida, pode ser detectada precocemente. Segundo educadores e psicólogos, é importante esclarecer e debater sobre o tema. Diferentemente do que muita gente pensa, os autistas não vivem em um mundo paralelo. A condição é diferente de pessoa para pessoa, e muitas podem ser diagnosticadas com autismo por serem hiperativas, por exemplo. A cor azul representa o autismo porque a incidência é de 1 para cada 68 nascimentos, numa proporção de quatro meninos para uma menina .O autismo afeta de modo muito diferente cada criança, apresentando níveis de severidade variados, mas sempre envolvendo alterações nas áreas da comunicação social e a presença de comportamentos, interesses e atividades restritas e repetitivas. Os primeiros sinais que pais, cuidadores ou professores tendem a identificar é a ausência ou atraso da fala, alterações no desenvolvimento social, ausência de sorriso social ou uso do apontar são alguns indicativos precoces importantes.

É comum a criança não retornar com olhar ao ser chamada pelo nome ou não buscar outras pessoas para brincar. É neste momento que os pais devem procurar ajuda profissional para fazer uma avaliação, o ideal é que essa avaliação seja feita por uma equipe multidisciplinar, composta por médicos, terapeutas e equipe clínica. Quanto antes for realizado o diagnóstico, mais cedo se iniciam os tratamentos, e melhores são os resultados das terapias.

O autismo não tem cura, e o tratamento é a melhor opção nesses casos.

Com o propósito de promover a qualidade de vida e a inclusão social, melhorar o comportamento e diminuir o preconceito, varias escolas realizaram atividades sobre o tema.

Em virtude da Comemoração do Dia Municipal de Conscientização sobre o Autismo, instituído pela Lei Municipal nº 3.737 de 5 de setembro de 2017. Dia 02 de abril, nesta segunda-feira foram feitas atividades de mobilização no nosso município.

Entre essas atividades estão:

Caminhada de Mobilização

Exposição dos trabalhos dos alunos do Centro de Autismo – Fanzine no Centro Cultural