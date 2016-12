Diplomados eleitos de São Sepé, Formigueiro e Vila Nova do Sul

A noite de sábado (17), foi de entrega de diplomas aos prefeitos, vice-prefeitos e vereadores de São Sepé, Formigueiro e Vila Nova do Sul, na Câmara de Vereadores de São Sepé. A solenidade foi realizada pela Justiça Eleitoral. O Juiz Eleitoral, Dr. Leandro Preci, presidiu a mesa de trabalhos junto com a representante da OAB, subseção de São Sepé, Dra. Luciana Gazen, o Promotor de Justiça Eleitoral, Dr. Joel Pereira Dutra, o membro da Junta Eleitoral, Dario Roni Luz Vaz e a Chefe do Cartório da 82º zona eleitoral, Bianca Benvenuti.

A diplomação é um ato simbólico de entrega do documento pelo qual a Justiça Eleitoral atesta que o candidato foi efetivamente eleito pelo povo e, por isso, está apto a tomar posse no cargo. O Plenário Gaspar Martins ficou lotado com autoridades e familiares dos políticos. Os suplentes e eleitos que não compareceram à cerimônia vão receber o Diploma no próprio Cartório Eleitoral, a partir da segunda-feira (19).

A Posse dos vereadores, prefeito e vice de São Sepé está marcada para ocorrer também na Câmara Municipal, no dia 1º de janeiro de 2017, às 18h. Na oportunidade também ocorrerá a eleição da Mesa Diretora do Legislativo para o próximo exercício.

São Sepé

Leocarlos Girardello, Marco Aurélio Cunha Santos, Renato Pilar de Rosso, Gilvane Bandeira Moreira, Antônio Carlos Araújo Pinto, Werter Vargas Filho, Maria Ecilda Braga da Silveira, Janir Machado do Nascimento, Zilca Figueiredo de Camargo, Paulo Getúlio Domingues Nunes, Lauro Ouriques, Elcio Aires Teixeira e Luiz Otávio Picada Gazen.

Formigueiro

Jocélvio Gonçalves Cardoso, Marcelo Pavani Motta, Aci da Silva Cardoso, Valdair Bortoluzzi Simões, Seila Trindade Ferreira, Giselda Costa Bassan, José Cardoso de Souza, Thiago Weber, José Cláudio Carlos Posser, Mateus Freo Ruviaro e Cristiano Cezar Cassol Rubert.

Vila Nova do Sul

José Luiz Camargo de Moura, Elias Goulart Seixas, José Alexandre Berghan de Moura, Leandro Silva Andrade, Aureomar Antônio Gomes, João Felisberto Menezes Cavalheiro, Renato Giuliani, Traude Jesse Martini de Souza, Cezar Ricardo Hermes Oliveira, Luciane Brum Andreazza e Carlos Alberto Andreazza.