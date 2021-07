Direção executiva do PP se reúne para deliberar sobre convenção

A Direção Executiva do PP de São Sepé se reuniu na noite de ontem na Câmara de Vereadores para deliberar sobre a Convenção Municipal do Partido que ocorrerá em 20 de agosto.

Entre os assuntos foram debatidos a composição do Novo Diretório e da nova Executiva para o próximo biênio, além de novas filiações, fortalecimento de Movimentos Progressistas como o PP Mulher e ainda a atual conjuntura político administrativa do Município.

Estiveram presentes os ex prefeitos Léo Girardelo e Cleri Schroeder. Todos os Vereadores da maior Bancada da Câmara estiveram presentes, além do ex vereador Bino de Rosso.

Há otimismo no Partido com a possibilidade real de eleição do próximo governador do Estado e já tem no Senador Luiz Carlos Heinze a sua grande aposta para 2022.