Diretor do Escritório de Desenvolvimento busca melhoria no sinal telefônico do município

Na tarde desta quarta-feira, 31, o Diretor do Escritório de Desenvolvimento, Álisson Bagolin, recebeu o Gerente da Loja Vivo de São Sepé, Leonardo Pereira dos Santos, para que fossem discutidas melhorias na cobertura do sinal da empresa no município.Na reunião, Álisson entregou um ofício ao gerente, para que o mesmo repassasse aos seus superiores. No documento, o diretor elencou os principais pontos do município onde sinal não tem alcance, tais como: Bairro Santos, Zanari, Lili, Cristo Rei, Schirmer e arredores. “O interior também é um dos pontos onde sinal nem se quer chega” destacou.O Gerente da Loja se comprometeu a repassar as informações aos seus superiores, buscando assim, atender às demandas explanadas pelo diretor.“Essas demandas sempre existiram no município, precisamos buscar alternativas para que elas sejam resolvidas. Essas conversas com os representantes do serviço no município é a forma mais simples de chegar a resolução. Acreditamos que a melhoria do sinal não irá favorecer somente o cidadão, mas também o comércio e o desenvolvimento da empresa no município”, destacou o Álisson.