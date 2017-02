Dirigentes unificam competições de Bocha

Os jogos serão disputados nas modalidades trio, dupla, dupla e trio e a previsão é que comece no dia 21 de maio.

Durante reunião com os dirigentes das equipes de bocha de São Sepé, realizada na quarta-feira, 1º de fevereiro, no ginásio municipal Prof.Nery Bueno Lopes, foi decidido à unificação das competições que eram realizadas anualmente.

Segundo o secretário de esportes, Humberto Stodutto a reunião serviu para saber o futuro da competição no município. Conforme ele, as equipes entraram em acordo, extinguindo o citadino de bocha e realizando somente o Campeonato Municipal de Bocha, no qual, será mais longo durante o ano. Os jogos serão disputados nas modalidades trio, dupla, dupla e trio e a previsão é que comece no dia 21 de maio.

A reunião para definir os participantes e a fórmula de disputa do campeonato será realizada no começo de abril. O secretário Humberto avaliou a reunião como positiva: “Vamos fazer esta experiência neste ano porque no citadino teriam poucas equipes. Os dirigentes foram bem participativos e tenho certeza de que será um grande campeonato. A ideia é fazer uma competição também no verão.”

Participaram da reunião os dirigentes Martelinho/Caça e Pesca, Marciane Santos Vidallese Giovane /Ipê, Yuri Moraes/Vila Block, Roner/Iguaçu, Nei e Luciana/Figueira, Renato Kyara Ferreira/A.F.Cotrisel. Os representantes do CTG Os Maragatos e do Jazidas avisaram que não poderiam participar da reunião mas vão jogar a competição.