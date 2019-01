Discussão entre menores acaba com um ferido por arma de fogo

Um desentendimento entre dois jovens de 16 anos no centro da cidade na madrugada deste domingo, 27, por volta das 00h30, resultou em um dos jovens baleado.

De acordo com informações,os jovens começaram a discutir ,em um dado momento da discussão, um dos jovens com iniciais C.C.O.S. sacou uma arma de fogo e disparou um tiro no oponente. O menor com iniciais M.N.O foi atingido no abdômen, o fato aconteceu na rua Coronel Veríssimo, próximo a Praça das Mercês.

M.N.O, foi socorrido e encaminhado ao Hospital Santo Antônio e após os primeiros atendimentos foi levado ao Hospital em Santa Maria.

O agressor C.C.O.S. foi levado à Delegacia de Polícia por sua mãe para prestar depoimento.